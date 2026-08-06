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Imóveis novos prontos e sem comprador somam R$ 38 bilhões

Levantamento encontrou 30 mil unidades concluídas em 11 regiões; valor médio implícito supera R$ 1,2 milhão

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 16h00
Chaves de casa com um chaveiro em formato de casa penduradas sobre papéis com gráficos e um modelo de casa preta ao fundo
Imóveis (Divulgação/Divulgação)
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Imóveis novos prontos e sem comprador somam R$ 38 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

As incorporadoras acumulavam, no fim de junho, 30.085 imóveis novos já concluídos e ainda sem comprador em 11 regiões metropolitanas do país. Pelo preço anunciado pelas próprias empresas, esse estoque representa R$ 38,1 bilhões parados à espera de venda.

O levantamento, produzido pela plataforma de inteligência imobiliária Órulo a pedido do CIMI360, mostra que um em cada oito imóveis novos disponíveis nessas regiões já está pronto para morar. Em Porto Alegre, Goiânia e na Grande Florianópolis, a proporção supera um em cada quatro.

A divisão do valor total pelo número de unidades resulta em um preço médio implícito de aproximadamente R$ 1,27 milhão por imóvel. O número ajuda a explicar por que o estoque convive com um déficit habitacional estimado em 6 milhões de moradias: quem precisa de casa não necessariamente consegue comprar o produto que está pronto.

São Paulo, Rio de Janeiro e o litoral norte de Santa Catarina apresentam uma proporção menor, de aproximadamente um imóvel pronto para cada dez unidades novas à venda. Ainda assim, o estoque concluído representa dinheiro imobilizado, além de despesas com manutenção, condomínio e impostos para as incorporadoras.

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Uma tentativa de acelerar a liquidação será apresentada no CIMI360, evento marcado para o fim de agosto, no Rio. O chamado Feirão do Corretor reunirá imóveis de bancos com descontos de até 70% e unidades de incorporadoras e loteadoras com abatimento mínimo anunciado de 15%.

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