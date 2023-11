Imbróglio de R$ 5 bilhões entre Itaú e Americanas está próximo do fim

O Itaú e a Americanas estão “mais próximos do que nunca” de chegar a um acordo a respeito da dívida de 4,9 bilhões de reais que a varejista possui com o banco. A declaração foi dada por Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú, em teleconferência com analistas de mercado nesta terça-feira, 7. Segundo o executivo, as conversas com a varejista acontecem de bom tom e de forma construtiva. “Estamos trabalhando para que ainda este ano cheguemos a um acordo. Existe intenção de preservação de emprego, de sobrevivência da companhia”, afirmou.

