IGPM desacelera; Vale lucra mais do que se esperava

VEJA Mercado | Abertura | 28 de abril

O dia começa com os dados do IGPM de abril. O índice desacelero para 1,41% contra os 1,74% de março. E também ficou abaixo da expectativa do mercado. Mas mesmo com os índices de inflação vindo abaixo do esperado, alguns bancos importantes como Credit Suisse e Santander já estão revisando suas expectativas de inflação para o ano e prevendo o IPCA acima dos 8%. Tirando a inflação, os investidores devem repercutir o resultado da Vale. O lucro da mineradora ficou 18% menor do que no ano passado, mas mesmo assim acima do que se esperava o que tende a afetar positivamente os papéis. Ontem, as ações da companhia já puxaram o Ibovespa por conta do aceno da China de que vai continuar investindo em infraestrutura.

Nos mercados internacionais, o dia parece ser de uma nova alta nas principais bolsas. Nos Estados Unidos, as bolsas seguem repercutindo os resultados das empresas de tecnologia, alguns estão vindo menor do que no ano passado, mas mesmo assim acima das expectativas.

