ICMS, Livro Bege e petróleo no radar dos investidores

VEJA Mercado | Abertura | 01 de junho

O mês começa com os investidores na expectativa do que pode vir do Congresso em mudanças para tentar conter preços. A questão do ICMS agora está com Senado e Rodrigo Pacheco disse que é preciso chegar a um consenso com os estados que vão perder 83 bilhões de reais em arrecadação. No mercado internacional, os investidores estão atentos à divulgação do Livro Bege, que é uma espécie de sumário sobre as condições econômicas dos Estados Unidos e assim guiam o Fed para sua decisão de política monetária. O petróleo opera em alta e próximo a 117 dólares o barril.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.