Ibovespa desempenha pior que seus pares emergentes, diz Vicente Guimarães

VEJA Mercado | 12 de julho de 2024.

“O desempenho do Ibovespa tem sido especialmente ruim devido ao excesso de ruído interno em relação à política e macroeconômica do Brasil”, disse Vicente Guimarães, CEO da VG Investimentos, para o programa VEJA Mercado desta sexta-feira, 12. “Esse cenário de instabilidade desagrada o investidor estrangeiro”. Além dos fatores políticos, ele cita os juros em níveis elevados, tanto no Brasil quanto nos EUA, como travas para o avanço da bolsa brasileira.

No acumulado de 2024, o Ibovespa cai 4%. O índice se recuperou nesta semana após uma sequência de quedas em semanas anteriores, quando falas do presidente Lula aumentaram os temores do mercado sobre o possível descontrole fiscal no país. Até segunda-feira, o índice cedia 10%. No ano, os investidores estrangeiros já retiraram um total de 37 bilhões da bolsa brasileira.

