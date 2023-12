Ibovespa bate máxima histórica após subir 18% em 45 dias

O Ibovespa bateu a sua máxima histórica intradiária de pontos na manhã desta quinta-feira, 14. O principal índice da bolsa de valores brasileira atingiu os 131.259 pontos às 10h16, segundo dados oficiais da B3. O recorde anterior era de 131.190 pontos no dia 7 de junho de 2021. Nos últimos 45 dias, o Ibovespa acumula valorização de 18%. O índice estava na casa dos 112 mil pontos no último dia 31 de outubro. De lá para cá, as sinalizações do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de que, primeiro, não aumentaria mais as taxas de juros locais e, mais recentemente, de que deve cortar os juros mais cedo do que se esperava, são as grandes razões do otimismo mundo afora. O índice americano Dow Jones também bateu sua máxima histórica na última quarta-feira, 13, aos 37.090 pontos.

