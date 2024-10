IA mostra uma face perigosa para fraudes no Brasil, diz CEO da ClearSale

VEJA S/A | episódio 48.

O executivo Eduardo Mônaco, CEO da empresa de tecnologia e de soluções antifraudes ClearSale, é o convidado do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, o executivo afirma que a inteligência artificial já ajuda no desenvolvimento de softwares e de tecnologias capazes de aumentar a segurança dos brasileiros na internet, mas que ela já mostra uma face perigosa no aprimoramento de tentativas de golpe no país. Mônaco diz que o número de tentativas de fraude no Brasil deve se manter estável em relação a 2023 e revelou os principais tipos de fraudes, as datas mais visadas e como se proteger dos golpistas. O executivo falou ainda sobre as dívidas da companhia, a queda nas ações, os planos de fusões e aquisições e a estratégia para a empresa — que se listou na bolsa de valores em 2021 — sair do vermelho. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, a partir das 11h.

