A inteligência artificial já entrou nos bastidores da indústria musical em uma escala maior do que boa parte do público imagina. Um levantamento da Moises, plataforma de música com IA usada por mais de 70 milhões de músicos no mundo, em parceria com a consultoria Water & Music, mostra que 78% dos músicos profissionais já usam ferramentas de IA em seus fluxos de trabalho.

O estudo, feito entre novembro e dezembro de 2025 com 1.525 músicos de diferentes níveis, sugere que a adoção da tecnologia não está concentrada apenas em curiosos ou produtores iniciantes. Pelo contrário: os profissionais lideram o uso e têm duas vezes mais probabilidade de investir US$ 50 ou mais por mês em soluções de IA do que músicos novatos. Entre amadores, a taxa de adoção também é relevante: 60% afirmam usar a tecnologia no processo musical.

O dado mais sensível aparece no bolso. Entre os músicos que geram renda com sua arte, 26% dizem que a IA já aumentou seus ganhos. Na prática, a ferramenta vem sendo usada menos como substituta da criação humana e mais como acelerador de aprendizado, produção e acabamento: 40% recorrem à IA para aprender novas músicas com mais agilidade, 33% para experimentar gêneros musicais e 30% para melhorar a qualidade final das produções.

“A narrativa em torno da IA na música costuma focar no que ela pode substituir, mas o que esses dados mostram é o oposto. Os músicos estão usando a IA para ir mais longe com suas ideias, praticar com mais eficácia e explorar sons que talvez não alcançassem de outra forma”, afirma Geraldo Ramos, CEO da Moises.

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Apesar das discussões sobre direitos autorais, autenticidade e substituição de artistas, a pesquisa mostra que a resistência ideológica convive com uma adoção pragmática. Entre os usuários de IA ouvidos no levantamento, 92% dizem que recomendariam essas ferramentas a outros músicos. Nos estúdios, a tecnologia já aparece em tarefas como separação de faixas, aceleração de workflows em softwares de produção e masterização. A IA, ao menos para uma parcela crescente dos profissionais, já está menos no campo da ameaça e mais no da ferramenta de trabalho.