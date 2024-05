IA criada no Sírio-Libanês visa redução de burocracia e burnout de médicos

A startup Sofya, criada no núcleo de inovação do Hospital Sírio-Libanês, desenvolveu uma inteligência artificial (IA) que reduz em 40% o tempo gasto por médicos com burocracias administrativas, segundo dados da empresa. A intenção da startup é combater a síndrome de burnout, ou esgotamento profissional, entre profissionais da saúde, que comumente se vêem sobrecarregados no trabalho. A tecnologia organiza dados médicos, interpreta resultados de diagnósticos e auxilia em decisões clínicas complexas. A Sofya afirma que atingiu uma eficácia de 91% no auxílio a esses processos. Para o CEO e co-fundador da startup, Igor Couto, a tecnologia é benéfica também para os pacientes, já que médicos não sobrecarregados têm menos chance de errar em diagnósticos. “Estamos falando de erros médicos graves, diminuição na qualidade do cuidado ao paciente, incidentes de segurança e, consequentemente, uma notável redução na satisfação dos pacientes”, diz. Atualmente, ela é empregada no ambulatório de cardiologia do Sírio-Libanês, mas deve ser expandida para todas as áreas do hospital ainda em 2024. Outros hospitais, como o Hospital do Amor, voltado ao tratamento de câncer, também utilizam o serviço da startup.