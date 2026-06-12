IA ajuda empresas a cortar R$ 75 milhões em viagens corporativas

A alta nos custos das viagens corporativas está abrindo espaço para uma nova disputa dentro das áreas financeiras das empresas: a capacidade de prever, com ajuda de inteligência artificial, o melhor momento para comprar passagens. Levantamento da Paytrack, empresa de tecnologia para gestão de viagens e despesas corporativas, aponta que seus clientes economizaram mais de R$ 75 milhões em deslocamentos nacionais desde novembro de 2024 com o uso de ferramentas preditivas.

A economia veio do Price Tracking, solução que monitora tarifas aéreas e cruza histórico de preços, rotas, sazonalidade e tendências de mercado para recomendar janelas mais eficientes de compra. A tecnologia é combinada ao TEO Insights, agente de IA da Paytrack que permite a gestores consultar dados, identificar padrões de gastos e receber análises em tempo real por linguagem natural.

O avanço ocorre em um momento de maior pressão sobre os orçamentos corporativos. Segundo dados da própria Paytrack, o ticket médio das passagens aéreas corporativas subiu cerca de 15% no primeiro trimestre de 2026, puxado pelo aumento do petróleo e do querosene de aviação. Nesse ambiente, antecipar oscilações de preço deixou de ser apenas uma questão operacional e passou a ter impacto direto no caixa das empresas.

“A gestão de viagens envolve muitas variáveis e pouca previsibilidade. Com inteligência artificial, conseguimos antecipar tendências de preço e rastrear comportamentos em contextos específicos, como eventos e efemérides, dando às empresas mais clareza sobre quando comprar”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack.

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A companhia estima administrar mais de R$ 6 bilhões em despesas corporativas ao longo de 2026 e vê a IA ganhando espaço em outras frentes de Travel & Expense, como auditoria de despesas, prevenção de fraudes, gestão de pagamentos e apoio à tomada de decisão financeira. A leitura da Paytrack é que viagens corporativas deixaram de ser apenas uma rotina administrativa e passaram a funcionar como laboratório para uma gestão financeira mais preditiva.