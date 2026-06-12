ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

IA ajuda empresas a cortar R$ 75 milhões em viagens corporativas

Em meio à alta das passagens aéreas, ferramenta preditiva da Paytrack indica o melhor momento de compra

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 10h44
Avião da LATAM decola do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo
Avião da LATAM decola do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo  (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
IA ajuda empresas a cortar R$ 75 milhões em viagens corporativas Priorize VEJA no Google

A alta nos custos das viagens corporativas está abrindo espaço para uma nova disputa dentro das áreas financeiras das empresas: a capacidade de prever, com ajuda de inteligência artificial, o melhor momento para comprar passagens. Levantamento da Paytrack, empresa de tecnologia para gestão de viagens e despesas corporativas, aponta que seus clientes economizaram mais de R$ 75 milhões em deslocamentos nacionais desde novembro de 2024 com o uso de ferramentas preditivas.

A economia veio do Price Tracking, solução que monitora tarifas aéreas e cruza histórico de preços, rotas, sazonalidade e tendências de mercado para recomendar janelas mais eficientes de compra. A tecnologia é combinada ao TEO Insights, agente de IA da Paytrack que permite a gestores consultar dados, identificar padrões de gastos e receber análises em tempo real por linguagem natural.

O avanço ocorre em um momento de maior pressão sobre os orçamentos corporativos. Segundo dados da própria Paytrack, o ticket médio das passagens aéreas corporativas subiu cerca de 15% no primeiro trimestre de 2026, puxado pelo aumento do petróleo e do querosene de aviação. Nesse ambiente, antecipar oscilações de preço deixou de ser apenas uma questão operacional e passou a ter impacto direto no caixa das empresas.

“A gestão de viagens envolve muitas variáveis e pouca previsibilidade. Com inteligência artificial, conseguimos antecipar tendências de preço e rastrear comportamentos em contextos específicos, como eventos e efemérides, dando às empresas mais clareza sobre quando comprar”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack.

Siga
Continua após a publicidade

A companhia estima administrar mais de R$ 6 bilhões em despesas corporativas ao longo de 2026 e vê a IA ganhando espaço em outras frentes de Travel & Expense, como auditoria de despesas, prevenção de fraudes, gestão de pagamentos e apoio à tomada de decisão financeira. A leitura da Paytrack é que viagens corporativas deixaram de ser apenas uma rotina administrativa e passaram a funcionar como laboratório para uma gestão financeira mais preditiva.

Publicidade
TAGS:
viagem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).