Hurst ‘engana’ investidores com promessa de ganhos estratosféricos

A Hurst Capital resolveu lançar uma campanha para conscientizar investidores sobre os golpes aplicados em promessas fajutas no mercado financeiro. No dia 1° de abril, a fintech ofereceu por meio de suas redes sociais uma operação intitulada EEB-37 para investimento na “Estação Espacial Brasileira”, com rentabilidade projetada de 33,52% ao ano. A conclusão da empresa foi de que “é fácil seduzir o brasileiro a cair em golpes”. Durante o “dia da mentira”, a Hurst registrou 758 acessos à página, a qual alertava para a possibilidade de golpes em aplicações suspeitas; 801 downloads do aplicativo para investimento e 130 aberturas de contas. Números considerados altos para um sábado.

A ideia, segundo o CEO da fintech, Arthur Farache, veio a partir do infortúnio dos jogadores Gustavo Scarpa e Mayke, que, enquanto jogadores do Palmeiras, perderam mais de 10 milhões de reais em uma operação de criptoativos falsa. “Esses golpes são ruins para quem perde o dinheiro, obviamente, mas também mancham a credibilidade de empresas idôneas e do mercado como um todo”, afirma Farache.