Hoje é dia de superquarta nos juros e ainda tem o petróleo subindo

VEJA Mercado | Abertura | 4 de maio

Os investidores vão começar esta superquarta ansiosos pela definição de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas serão de fato os juros americanos a influenciar hoje os mercados, até porque os juros no Brasil só serão conhecidos após o fechamento. A alta de 0,5 ponto percentual já é dada como certa, mas o que os investidores querem saber é qual será a sinalização do Fed, o banco central americano. Com os dados de inflação batendo recordes, existe a expectativa sobre quais surpresas Jerome Powell, o homem dos juros, reserva ao mundo. Qualquer sinalização de uma alta mais agressiva muda completamente o fluxo de dinheiro pelo mundo. A bolsa brasileira tem perdido muitos bilhões no último mês em função da mudança de patamar de juros.

Além disso, os mercados também repercutem a decisão da União Europeia de banir gradualmente as importações de petróleo russo, por conta da guerra na Ucrânia. O petróleo sobe mais de 4% nesta manhã e já beira os 110 dólares o barril.

