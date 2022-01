Hoje é dia de Fed e do futuro dos juros e da inflação 

VEJA Mercado | Abertura | 26 de janeiro.

Se os investidores passaram praticamente o mês inteiro esperando o Fed, não seria diferente hoje que sai o resultado da reunião e a decisão sobre o rumo dos juros americanos. Mas se no começo da semana os investidores estavam pessimistas com as ações caindo, hoje os futuros americanos operam em alta. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta ontem. Com expectativa de alta de juros, os investidores fogem de ações de tecnologia e, com commodities em alta, encontram refúgio em países como o Brasil. Mas por aqui os investidores estarão de olho também prévia da inflação, medida pelo IPCA-15, a primeiríssima do ano. O consenso de mercado espera uma alta de 0,44% em janeiro.

