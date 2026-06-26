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HCC Hospitality entra no radar global da Hilton

Rede recebe prêmio concedido a parceiros estratégicos que ajudam a acelerar novos hotéis, investimentos e a presença da rede nas Américas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 26 jun 2026, 14h49
Quarto de hotel moderno com cama de casal branca, cabeceira iluminada, televisão preta na parede de madeira clara, e uma mala marrom sobre um banco de madeira. Ao fundo, uma porta branca e um espelho decorativo com detalhes escuros. O teto tem um design curvo em tom cinza.
HCC Hospitality (Divulgação/Divulgação)
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A brasileira HCC Hospitality ganhou um selo de prestígio na vitrine internacional da hotelaria. A empresa recebeu da Hilton o Development Award, reconhecimento concedido a parceiros considerados estratégicos para a expansão da rede nas Américas.

A premiação foi entregue durante a Hilton Americas Owners Conference e recebida por uma comitiva da HCC liderada pelo diretor-presidente, Elias Rodrigues, e pelo CFO, Gustavo Rezler.

O prêmio coloca a companhia entre os grupos brasileiros que vêm ganhando relevância na conexão entre capital, desenvolvimento imobiliário e operação hoteleira. Hoje, a HCC possui 13 hotéis no portfólio, entre empreendimentos próprios e unidades sob gestão, com atuação que vai do segmento econômico ao luxo.

Mais do que uma placa na parede, o reconhecimento funciona como um termômetro do apetite da Hilton por parceiros capazes de viabilizar novos projetos em mercados estratégicos. O Development Award destaca empresas que ajudam a destravar investimentos, estruturar empreendimentos e ampliar a presença da marca em diferentes regiões.

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“Receber esse prêmio representa a confiança que construímos ao longo dos anos e a capacidade da HCC de transformar projetos em realidade. Cada novo hotel desenvolvido significa geração de empregos, movimentação econômica, fortalecimento do turismo e criação de valor para investidores e para as regiões onde atuamos”, afirma Elias Rodrigues.

Em meio à retomada dos investimentos em hotelaria nas Américas, a conquista reforça a posição da HCC como uma das empresas brasileiras observadas de perto por grandes redes internacionais interessadas em acelerar sua expansão no país e na região.

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