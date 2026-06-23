Hapvida mira indústria farmacêutica com novo centro de pesquisa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A Hapvida inaugurou nesta terça-feira, 23, um novo Centro de Pesquisa Clínica em São Paulo, em um movimento para ampliar sua atuação em estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Instalado no Qualivida Higienópolis, em Santa Cecília, o espaço tem 444 metros quadrados — oito vezes mais que a estrutura anterior.

Com 25 profissionais, o centro mira a inclusão de 1.400 pacientes em novos estudos em 2026. Mais de 1.000 já foram selecionados, com taxa de retenção de 95,8%. A companhia também usa uma plataforma própria de inteligência artificial que reduziu em 80% o tempo gasto na identificação de pacientes elegíveis.

“Esse crescimento nos posiciona de forma ímpar diante da indústria farmacêutica e reforça nosso compromisso com padrões internacionais de excelência científica”, afirma Rodrigo Sardenberg, diretor de Pesquisa Clínica da Hapvida.

A expansão busca fortalecer uma rede que já reúne 88 parceiros, entre instituições de pesquisa, projetos de evidência de mundo real e canais de referenciamento de pacientes. A Hapvida atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia no país.