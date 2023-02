Haddad troca de assunto e volta a empolgar a Faria Lima

VEJA Mercado em vídeo | 15 de fevereiro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu retirar as discussões em torno das taxas de juros e das metas de inflação do centro do debate e voltou a jogar os holofotes para o novo arcabouço fiscal do país. Em evento do banco BTG Pactual, o ministro prometeu antecipar a apresentação do projeto ao Congresso para o próximo mês de março. O novo teto de gastos é considerado pelo mercado uma peça fundamental para os próximos quatro anos. A empolgação da Faria Lima depois dos acenos e as expectativas para a reunião de amanhã entre Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 15.

