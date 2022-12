Haddad no preço, suspense na PEC e o temido Fed: a largada no mercado

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em leves altas na manhã desta segunda-feira, 12, enquanto o futuro do Ibovespa abriu o dia em baixa. No Brasil, a bolsa subiu na última sexta-feira, 9, depois da indicação de Fernando Haddad para o ministério da Fazenda. O nome estava longe de ser o preferido da Faria Lima, mas já estava precificado pelos investidores e deve melhorar em algum nível a previsibilidade no país. A PEC da Transição foi para a Câmara e já pegou um atalho para ser votada na próxima quarta-feira, 14. Em caso de mudanças no texto, a proposta volta para o Senado às vésperas do recesso parlamentar. Ainda na quarta-feira, os membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, se reúnem para discutir a política monetária da maior economia do mundo. A ampla expectativa é por uma redução no ritmo do aperto monetário e uma elevação de 0,5 ponto percentual nos juros do país. Qualquer movimento mais altista que esteja fora do radar, contudo, deve pressionar os mercados.

Siga o Radar Econômico no Twitter