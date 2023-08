Haddad e Congresso não quiseram arcar com retirada do Fundeb do arcabouço

A retirada dos recursos do Fundo Nacional de Educação, o Fundeb, das regras que tangem o novo arcabouço fiscal — aprovado nesta semana pelo Congresso Nacional — desagradou não apenas ao mercado, mas também a Fernando Haddad. A vontade do ministro da Fazenda era de que os deputados arcassem com o alto custo político da decisão, dando mais credibilidade fiscal ao país. Custo que, no fim, ninguém quis bancar. “Ele quer que a gente pague de feio?”, diz um deputado.