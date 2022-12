Haddad dá primeiros passos na Fazenda e agrada, mas será suficiente?

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves baixas na manhã desta quinta-feira, 15. No radar dos investidores, a decisão do banco central americano de diminuir o ritmo de alta de juros ao subir as taxas em 0,5 ponto percentual, mas manter o tom duro de combate à inflação e projetar que os juros vão continuar subindo por um bom tempo nos EUA. No Brasil, os investidores “jogaram a toalha” depois da mudança na Lei das Estatais aprovada pela Câmara dos Deputados. O clima de aversão ao risco é enorme, o Ibovespa já zerou todos os seus ganhos no ano e se aproxima de suas mínimas de 2022. As primeiras falas do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que uma expansão fiscal muito grande “não faria bem ao país”, de destravar parcerias público-privadas (PPPs) e de apresentar uma nova âncora fiscal no início de 2023 agradaram em algum nível os gestores, mas bem longe de compensar todo o estrago feito nos últimos dias pela indicação de Aloizio Mercadante para o BNDES e a mudança na Lei das Estatais. A expectativa ainda é grande pelo anúncio do futuro ministro do Planejamento no país.

