Hackers reivindicam segundo ataque à Americanas e ações despencam

No sábado, o diretor de relações com investidores da Americanas comunicou ao mercado que a empresa identificou um risco de acesso não autorizado e por isso suspendeu parte dos servidores de e-commerce da empresa, mas também informou que no meio da tarde os sites tinham sido normalizados. No domingo, um novo comunicado dizia que a empresa estava voltando a suspender preventivamente o e-commerce e que estava avaliando a extensão do evento. Nesta segunda-feira, os sites da americanas.com e Submarino seguem fora do ar. No submundo dos hackers, o grupo de hackers Lapsus$ reivindica o ataque. Quando no sábado, a americanas.com voltou ao ar, eles postaram em chats que haviam feito um novo ataque, desta vez também pegando o sistema de pagamentos: “round2 Americanas. This time we hacking the PCI (payment) environment also LOL”. Na manhã desta segunda-feira, 21, as ações da empresa caíam 4%, registrando a maior queda da bolsa de valores.

A empresa informa que as lojas físicas operam normalmente.

