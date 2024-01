Hábitos sustentáveis estão entre as metas dos brasileiros para 2024

Os brasileiros devem intensificar esforços em prol do meio ambiente em 2024 — 75% dos respondentes de uma pesquisa de opinião afirmam que vão privilegiar o consumo de marcas comprometidas com a sustentabilidade no período. O levantamento, elaborado pelo VTrends, núcleo de pesquisa da operadora Vivo, aponta as ações que a população espera desempenhar neste ano.

Atrás da escolha por marcas ambientalmente corretas, três iniciativas de reciclagem aparecem empatadas em segundo lugar, com cerca de 65% das respostas: separar o lixo orgânico do reciclável, reutilizar produtos e reciclar o lixo eletrônico, como pilhas e aparelhos eletrônicos.

