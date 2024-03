Há um descompasso entre oferta e demanda por bitcoin, diz Bernardo Brites

VEJA Mercado | 7 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 7. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, voltou a sinalizar cortes nas taxas de juros do país ainda neste ano, mas não deu prazo para a guinada da instituição. O mercado especula que os cortes podem começar apenas no segundo semestre. No campo das criptomoedas, o bitcoin bateu a sua máxima histórica nesta semana e voltou a registrar oscilações nervosas desde então. Diego Gimenes entrevista Bernardo Brites, CEO da Trace Finance.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

