Há o temor que indicados ao BC arrisquem juros menores, diz Fabio Kanczuk

VEJA Mercado | 23 de outubro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em queda na manhã desta segunda-feira, 23. Os efeitos da eleição argentina para o Brasil serão assunto desta edição. Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que uma eventual vitória do candidato Javier Milei preocuparia o Brasil. Por aqui, a prévia do PIB do mês de agosto mostrou uma desaceleração mais acentuada da economia do que a prevista pelo mercado. O Ibc-Br se soma a número de inflação e de serviços mais fracos do que o esperado também. Diego Gimenes entrevista Fabio Kanczuk, chefe de macroeconomia da ASA Investments e ex-diretor do Banco Central.

