Há espaço para whisky e gin no churrasco do brasileiro, diz CEO da Diageo

Atualizado em 31 out 2023, 12h51 - Publicado em 31 out 2023, 12h32

Por Diego Gimenes Atualizado em 31 out 2023, 12h51 - Publicado em 31 out 2023, 12h32

VEJA S/A | episódio 5.

A Diageo, dona de marcas como Johnnie Walker e Tanqueray, vê o Brasil como um mercado estratégico para a expansão de seus negócios. Com uma cultura majoritariamente cervejeira por aqui, a empresa traça estratégias para cair no gosto do brasileiro. Entre os planos está a expansão de produtos de coquetelaria e prontos para beber para aumentar sua presença em ocasiões além do bar – como churrascos e confraternizações.

A frente da empresa no Brasil está Paula Lindenberg. A executiva, responsável também pelos negócios da companhia no Paraguai e Uruguai, fala da importância da mulher em posições de liderança. Segundo ela, o investimento em diversidade ajuda na melhora da tomada de decisões. “Não é só a mulher que entende a mulher, mas ela pode ter insights para entender o que dificulta o consumo feminino e trazer novas soluções, sejam eles novos produtos, inovação ou serviços”, afirma.

VEJA S/A é o novo programa de entrevistas de VEJA. O jornalista Diego Gimenes entrevista semanalmente os principais executivos das grandes empresas do país.

