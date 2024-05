‘Há espaço para concorrente forte’, diz Latam sobre possível compra da Gol

Questionado sobre uma possível compra da Gol pela Azul, o presidente da Latam, Jerome Cadier, buscou indicar que a aérea não se intimida com uma investida do tipo vinda das rivais. Ele afirmou que o mercado brasileiro é vasto e capaz de acomodar empresas robustas. “Temos espaço aqui para concorrentes fortes”, disse a jornalistas ao comentar a suposta aquisição, nesta quinta-feira, 2. O CEO também frisou que essa já era a posição da empresa antes da possível aquisição começar a ser especulada. “Por enquanto só ouvimos rumores. É difícil se posicionar quando não há nada oficial”. Hoje a Gol passa por maus bocados, em recuperação judicial nos Estados Unidos. Nesse contexto, surgem as especulações sobre a aquisição. Sobre como fica o marketshare da Latam concorrendo com uma Gol um tanto quanto enfraquecida, Cadier recorreu a uma analogia. “Se tiver um cavalo para apostar, apostaria no cavalo da Latam”, disse.