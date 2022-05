Guedes faz strike e derruba conselho da Petrobras

O recém-eleito presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, foi demitido sumariamente após 40 dias no cargo. Mas para que o novo indicado pelo ministro Paulo Guedes assuma o cargo, ele terá que fazer parte do conselho de administração da empresa. Isso significa que junto com Mauro Coelho caem oito conselheiros da empresa que foram eleitos com votos múltiplos. A estatal terá que convocar nova assembleia de acionistas para eleger um novo conselho. O indicado de Guedes, Caio Mario Paes de Andrade, precisa fazer parte do conselho da estatal para assumir o cargo, segundo estabelece o estatuto da companhia. Além disso, terá que passar pelo crivo de comitê de pessoas. Andrade fez graduação em Comunicação Social e depois fez uma pós-gradução e um mestrado em administração. Sua experiência no setor se resume ao período em que foi conselheiro da estatal do pré-sal. Até que seja eleito membro do Conselho, Andrade não poderá assumir. A expectativa dos minoritários é que estatal ficará uns 45 dias sem um novo presidente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.