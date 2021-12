Guedes diz que servidores estão reclamando sem razão

Mesmo insatisfeito com a concessão que o Congresso fez a policiais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito à sua equipe que servidores de outras categorias estão reclamando sem razão, já que ninguém foi demitido durante a pandemia. Ele ainda complementa dizendo que tampouco houve redução de salário. Em reunião com auxiliares de Guedes, auditores da Receita externaram a fúria com a preterição e entregaram seus cargos ao Ministério da Economia. Segundo a contabilidade dos sindicatos já são mais de 320 cargos de chefia entregues em todo o país. Na verdade, Guedes sequer acompanhou as últimas costuras do Orçamento, pois já está afastado de Brasília por conta do recesso de fim de ano.

