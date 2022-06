Guedes demite auditor e bota pá de cal em argumento de Flavio Bolsonaro 

O ministro da economia Paulo Guedes demitiu o auditor fiscal Marcelo Liporace Donato, por ato de improbidade administrativa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da semana passada e bota uma pá de cal sobre um dos argumentos que o senador Flavio Bolsonaro tentou usar para acabar com a investigação da rachadinha. As advogadas de Flavio argumentaram que o senador havia sido perseguido e tido seus dados acessados ilegalmente por servidores da corregedoria da Receita lotados na 7ª região fiscal do Rio de Janeiro, o que teria gerado o relatório do Coaf e alimentado a investigação do Ministério Público. Um dos pilares dessa argumentação das advogados do senador era uma representação feita por cinco auditores fiscais contra os mesmos servidores da Corregedoria e os investigadores da 7ª Região Fiscal. Os auditores, assim como Flávio, também alegavam perseguição e acesso ilegal a dados pela corregedoria. Um dos auditores que assinava a representação contra a corregedoria era Liporace Donato, que foi agora demitido por ato de improbidade. O servidor não foi encontrado para comentar o assunto e seu ex-advogado, Claudio Serpa da Costa, disse não ter o contato do antigo cliente.

De qualquer forma, a Receita e o Ministério já haviam investigado o suposto caso de perseguição de Flavio e também já haviam descartado essa hipótese.

