Guedes almoça com Tarcísio em meio a especulações sobre secretaria

O ministro da Economia, Paulo Guedes, almoçará em São Paulo com o governador eleito, Tarcísio de Freitas, e o coordenador da campanha, Guilherme Afif Domingos, nesta quarta-feira, 7. Como mostrou o Radar Econômico, o nome do ministro é um sonho de consumo de Tarcísio para o comando da Secretaria de Fazenda do estado, mas visto como de difícil consolidação no momento. Na capital paulista para outros compromissos nesta quarta-feira, Guedes encontrará os dois membros do governo de transição num encontro inserido na agenda poucas horas antes do almoço.

Afif e Guedes mantêm relações próximas há décadas — o ministro foi coordenador econômico da campanha de Afif à presidência em 1989, enquanto o ex-deputado constituinte permaneceu nos últimos quatro anos como assessor especial de Guedes na Economia. A equipe do governador eleito, porém, deixa as portas abertas para futuras colaborações do atual ministro da Economia. O nome do atual assessor especial de Guedes em São Paulo, Samuel Kinoshita, vem ganhando força para o cargo.

Siga o Radar Econômico no Twitter