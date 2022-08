Grupos fazem “pente-fino” para não integrar empresários bolsonaristas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Grandes grupos empresariais têm feito um pente-fino para convidar executivos para o rol de conselhos e cargos de representação em relação à participação política desses detentores de parcela expressiva do Produto Interno Bruto (PIB). Além de tentar se contrapor a empresários com posicionamentos partidários, expoentes de grupos empresariais foram aconselhados a escolher a dedo quem ocupa suas cadeiras, para evitar constrangimentos como as operações de busca e apreensão realizadas nesta terça-feira, 23, contra empresários que fizeram comentários antidemocráticos.

Em paralelo, a ala moderada do governo de Jair Bolsonaro não via impacto significativo de manifestações golpistas de empresários na campanha — mas, sim, de seus próprios pares, como retaliação de seus negócios. Em encontros com Bolsonaro e seu principal adversário nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), grandes executivos têm mantido a discrição — em alguns deles, são instruídos a deixar os celulares fora das salas das reuniões.

Siga o Radar Econômico no Twitter