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Economia

Grupo X compra fatia da Pepper e avalia plataforma em R$ 30 milhões

Dona de um marketplace de ingressos e infoprodutos, fintech receberá mais de R$ 5 milhões para acelerar expansão e mira R$ 1 bilhão em vendas até 2030

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 17h10
Quatro homens em um escritório moderno. Um homem de camisa branca e calça azul clara está sentado à esquerda. Outro de terno preto está atrás dele. Um terceiro, de camisa branca e óculos, está sentado à direita, com um notebook à frente. O quarto, de camiseta verde-oliva, está em pé atrás do notebook. Ao fundo, uma tela exibe ESTRATÉGIA, GESTÃO, CRESCIMENTO, RESULTADOS
Fundadores da Pepper (Divulgação/Divulgação)
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Grupo X compra fatia da Pepper e avalia plataforma em R$ 30 milhões Priorizar nos meus resultados Google

O Grupo X comprou uma participação na Pepper, plataforma de pagamentos e distribuição de ingressos e infoprodutos. Conduzida pela X Capital após dois meses de negociação, a operação atribuiu à empresa um valor de R$ 30 milhões. O percentual adquirido e o desembolso pela fatia não foram revelados.

Além da aquisição, o plano prevê investimentos superiores a R$ 5 milhões em tecnologia, contratação de profissionais e desenvolvimento de produtos. A meta é fazer a Pepper alcançar R$ 1 bilhão em volume bruto de vendas, o chamado GMV, até 2030.

Fundada em 2022, a Pepper já processou mais de R$ 240 milhões e contabilizou 17,3 mil contas com ao menos uma transação aprovada. A plataforma será integrada ao ecossistema do Grupo X, que afirma ter movimentado mais de R$ 100 milhões e treinado 200 mil empresários nos últimos seis anos.

A principal aposta para ganhar escala será a entrada mais agressiva no mercado de eventos presenciais e híbridos. A Pepper pretende combinar venda de ingressos, processamento de pagamentos, cobrança e distribuição de conteúdo digital em uma única estrutura. O projeto inclui ainda melhorias no checkout, antecipação de recebíveis e atendimento dedicado a produtores.

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Rodrigo Caramante, que já participava da operação, assumirá oficialmente como CEO e conduzirá a integração. Segundo o executivo, a vantagem buscada é combinar a agilidade tecnológica da Pepper com a capacidade financeira e a governança do Grupo X. A companhia entra em um mercado de eventos que movimentou R$ 38,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 9,7% sobre igual período do ano anterior.

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