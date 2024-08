Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Veste, dono das marcas de roupa Le Lis, Dudalina e John John, está no mercado em busca de boas oportunidades de aquisição no segmento de moda premium e marcas digitais. Tudo para enfrentar o Grupo Azzas 2154, gigante formado pela fusão da Arezzo com a Soma.