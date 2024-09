Grupo Silvio Santos oficializa entrada para ter casa de aposta em 2025

O Grupo Silvio Santos confirmou o lançamento de sua casa de aposta própria para 2025, quando a regulamentação entrará, de fato, em vigor no Brasil. A plataforma levará o nome ‘Todos Querem Jogar’, com a sigla TQJ, em parceria com a empresa americana OpenBet, que pertence a um outro grupo, o Endeavor Group Holdings, da Inglaterra. “A entrada desses grandes conglomerados estrangeiros, a maioria do Reino Unido e Estados Unidos, vai aquecer ainda mais o mercado, pois a competitividade entre plataformas deve ser distribuída para setores que realmente precisam desses investimentos”, afirma José Francisco Manssur, sócio da CSMV Advogados. “Apesar de as televisões estarem há algum tempo competindo com as ‘outras telas’ do mundo digital, sua capilaridade e penetração continuam significativas, e isso é uma forma de diversificar seus modelos de negócio e monetizar suas audiências”, aponta Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co.