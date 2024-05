Grupo que opera KFC e Pizza Hut vende R$ 733 milhões no primeiro trimestre

O Grupo Internacional Meal Company (IMC), que opera marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado no Brasil, registrou uma receita líquida de 506 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. As vendas cresceram 4%, indo a 733 milhões de reais, impulsionadas por vendas online. O Ebitda ajustado totalizou 38 milhões de reais entre janeiro e março deste ano, com margem de 7,5%.

“Neste ano, concluiremos nossa agenda de transformação e, com a companhia reestruturada, vamos acelerar e intensificar nossos esforços no crescimento e na rentabilidade de nossas marcas”, diz Alexandre Santoro, CEO do Grupo IMC. Nos últimos 12 meses, a IMC ampliou seu sistema em 40 lojas, principalmente das marcas KFC e Pizza Hut. Ambas apresentaram um crescimento combinado de 21% no trimestre.

A IMC encerrou o trimestre com 569 lojas em seu portfólio, considerando operações próprias e franquias no Brasil e nos Estados Unidos, sustentadas por cerca de 12 mil colaboradores – atualmente as lojas próprias representam 54% do sistema total da empresa. “Encerramos este primeiro trimestre do ano com uma posição total de caixa de 203 milhões de reais, uma dívida líquida de 326 milhões de reais, e um índice de alavancagem financeira de 2,1x. A posição financeira atual da companhia permite a execução do nosso plano de negócios”, diz Rafael Bossolani, diretor financeiro do grupo.