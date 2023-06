Grupo prepara missão em Paris para fomentar parceria com a França

O grupo empresarial Esfera Brasil se prepara para fazer um evento em outubro em Paris, capital da França, onde irá reunir autoridades do governo e empresários para discutir o futuro do Brasil. Já estão confirmados os nomes de Carlos Sanchez, da EMS, e Cândido Pinheiro, da Hapvida. A ideia é estabelecer laços para criação de acordos entre Brasil e França por uma maior reciprocidade entre os países. O presidente do conselho, João Camargo, e a CEO da Esfera, Camila Camargo, acabam de contratar os irmãos Costes, donos do Hotel Costes, do Café Marly, no Louvre, e dos restaurantes L’Avenue, Georges e La Société, para recepcionar os convidados do primeiro fórum internacional, que acontece entre os dias 12 e 14 de outubro.

