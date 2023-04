Grupo Pão de Açúcar supera meta ambiental de 2030 cortando 41% de emissões

O conglomerado varejista Grupo Pão de Açúcar, que atende por GPA, superou em 2022 sua meta de redução de emissões de gases do efeito estufa para 2030. O GPA havia se comprometido em reduzir 38% de suas emissões até o final da década, tendo como referência as emissões de 2015. Entretanto, a companhia chegou a uma redução de 41,2% em 2022, levando-a a ampliar a meta. O novo objetivo é uma redução de 50% até 2025, também tendo o ano de 2015 como base de cálculo. Com a redução observada no ano passado, o grupo evitou o lançamento de mais de 212 mil toneladas de CO² na atmosfera na comparação com 2021.

O indicador de emissões de CO² faz parte, desde 2016, do Índice de Sustentabilidade e Diversidade (ISD) da empresa, que está atrelado à remuneração variável de colaboradores elegíveis. “Nossa estratégia de sustentabilidade prevê um grande foco no combate às mudanças climáticas, o que passa por evolução em processos, tecnologias e políticas em busca de uma economia de baixo carbono”, conta Mirella Gomiero, diretora de RH e sustentabilidade do conglomerado. Atualmente, o Grupo Pão de Açúcar aparece como a varejista do segmento alimentício mais bem colocada no ranking do Carbon Disclosure Program Climate, com uma nota “A -”, considerando empresas sul-americanas.

