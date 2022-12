Grupo Pão de Açúcar conclui planos de expansão para 2022

O Grupo Pão de Açúcar, um dos maiores grupos de varejo alimentar do Brasil, fechará o ano com um saldo positivo em sua estratégia de expansão. Com a conclusão da conversão de todos os pontos de hipermercados e a abertura de lojas orgânicas, a companhia encerrará 2022 com o número recorde de 72 novas unidades das redes em diversas regiões do país.

“O ano de 2022 foi muito especial para o grupo. Definimos nossos pilares e projetos estratégicos de negócios para acelerar o desempenho da companhia, voltamos a crescer de forma estruturada e ampliamos nossa presença em diversas regiões do país. Foram mais de 70 inaugurações, entre conversões e lojas orgânicas, um número histórico e um desafio gigantesco que tem se mostrado extremamente importante para os planos de crescimento da companhia para os próximos anos”, comenta o CEO da Companhia, Marcelo Pimentel.

O grupo anunciou, em setembro, a revisão de seu plano de expansão priorizando esse modelo de negócio, prevendo 250 novas lojas até 2024, especialmente da bandeira Minuto Pão de Açúcar. Para o ano que vem, a previsão é de mais 110 inaugurações entre lojas de proximidade e supermercados.



Siga o Radar Econômico no Twitter