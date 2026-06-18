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Grupo Humanidade aposta em Juiz de Fora

Com R$ 30 milhões, empresa constrói shopping a céu aberto inspirado na Rua Halfeld e nas galerias do centro da cidade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h38
Estrutura metálica de um galpão em construção, com pilares e vigas cinzas sob um céu azul claro. No chão de terra batida, há pilhas de painéis de isolamento e um caminhão ao fundo, com um morro verde à direita
Construção de Shopping a céu aberto em Juiz de Fora (Divulgação/Divulgação)
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Grupo Humanidade aposta em Juiz de Fora Priorize VEJA no Google

O Grupo Humanidade vai investir R$ 30 milhões no Passeio Jotaefe, empreendimento de uso misto em construção no bairro Salvaterra, uma das regiões de maior valorização imobiliária de Juiz de Fora. Previsto para ser inaugurado no fim de 2026, o projeto terá cerca de 30 mil metros quadrados de área total e aposta no conceito de shopping a céu aberto, com seis praças integradas, restaurantes, serviços, lazer e circulação de pessoas.

A proposta é levar para uma nova centralidade da cidade parte da dinâmica urbana que marcou a Rua Halfeld, o calçadão e as galerias do centro de Juiz de Fora. Em vez de um centro comercial fechado, o Passeio Jotaefe quer funcionar como um espaço de convivência, permanência e encontro.

“O Passeio Jotaefe nasce muito mais como um espaço de convivência do que como um centro comercial tradicional. Acreditamos que as cidades caminham para modelos mais policêntricos, com diferentes espaços de encontro e experiência urbana”, afirma Rodrigo Mendonça, fundador do Grupo Humanidade.

O empreendimento também tenta se diferenciar pelo vínculo com a economia local. Segundo o grupo, todas as operações previstas terão relação com Juiz de Fora, reunindo marcas, empresas e negócios da própria cidade. A leitura do empreendedor é que o projeto não concorre com o centro tradicional, mas amplia o mapa de circulação urbana. “O Passeio surge como uma ampliação do principal espaço de convivência da cidade, reforçando a forma como as pessoas vivem e se encontram nele”, diz Mendonça.

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