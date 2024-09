Grupo FS anuncia captação de R$ 160 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo FS anunciou a captação de 160 milhões de reais que serão destinados à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias focadas na proteção de dispositivos móveis através da Exa, líder em tecnologias e soluções digitais do Grupo FS.

Sob coordenação do Bradesco BBI, o valor foi obtido por meio da emissão de títulos de dívida no mercado de capitais (nota comercial) e linhas de incentivo à inovação. A nota comercial foi finalizada a um custo de CDI de mais de 1,45% ao ano, e linhas de incentivo à inovação.

A injeção de capital será utilizada para a diversificação do portfólio de soluções da Exa, sofisticação de ferramentas voltadas para a proteção de dados pessoais e informações financeiras, expansão dos serviços de seguro para celulares com valores acessíveis e eventuais fusões e aquisições que complementem as ofertas de cibersegurança.