Grupo francês busca comprador para fatia do Pão de Açúcar, mas sem pressa

O grupo francês Casino, que detém 22,5% das ações do Pão de Açúcar, está no mercado em busca de interessados nessa fatia, mas sem pressa. “Eles são vendedores no timing deles”, diz um executivo que acompanha de perto as movimentações dos franceses.

Enquanto o Casino não define a venda, o GPA retoma a agenda de investimentos. O grupo vai investir cerca de 150 milhões de reais nos próximos meses para abertura de novas lojas de pequeno porte. Desde 2022, foram 400 milhões de reais em pequenos mercados.