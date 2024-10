Grupo de Ratinho vai investir R$ 500 milhões em usinas de energia solar

O grupo de comunicação Massa, do apresentador do SBT Ratinho, vai entrar no mercado de energia. A holding pretende investir 500 milhões de reais na construção de 100 usinas solares no Paraná em parceria com a startup Nextron. A intenção do Grupo Massa é inaugurar todas as usinas nos próximos doze meses. Para isso, está estruturando um fundo de investimento com a ajuda de Ratinho. “Temos interesse em explorar o mercado de outros estados, além do Paraná”, diz Gabriel Massa, presidente da holding.