Grupo de farmácias independentes firma parceria com gigantes da indústria

A recém fundada Federação do Comércio Farmacêutico (Fecofar), que reúne sete redes de farmácias que atuam no modelo de associativismo e franquias, estabeleceu uma parceria com algumas das principais marcas da indústria. Aché, Biolab, Cimed, EMS e Neo Química estão entre 29 empresas que se tornaram sócias cooperadoras da entidade, permitindo a negociação de descontos e prazos de fornecimento. A Fecofar também quer que as indústrias ofereçam às suas associadas oportunidades de aprimoramento, atualização e acesso a ferramentas tecnológicas hoje restritas a grandes redes.

A Fecofar foi criada em dezembro de 2023 para fazer frente às companhias que dominam o segmento, como a RD Saúde, dona da Raia e Drogasil, e o Grupo DPSP, resultado da fusão entre a Drogaria São Paulo e Pacheco. O comando da associação ficou com o empresário Willians Robles, que atua no segmento farmacêutico há cerca de 20 anos. Na última terça-feira, 7, a entidade inaugurou sua sede, na Vila Olímpia, em São Paulo.

Integram a Fecofar as empresas Drogarias Max (Rio de Janeiro/RJ), Farmácias São Rafael (Chapecó/SC), Farmais (São Paulo/SP), Grupo AMR (Varginha/MG), Grupo Redemed (Recife/PE), Masterfarma (Criciúma/SC) e Rede Multidrogas (São José do Rio Preto/SP). Juntas, as marcas mantêm mais de 3,2 mil lojas em 24 estados, com presença em 1.261 municípios e contando com um faturamento anual de 5,6 bilhões de reais e 16 mil empregados diretos, segundo a associação.