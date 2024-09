Grupo de empresas se junta e lança ações à juventude e primeira infância

Um grupo de 18 empresas e mais de 500 voluntários liderado pela organização filantrópica United Way Brasil lança a partir desta sexta-feira, 13, uma série de ações voltadas à juventude e à primeira infância que deve durar até o mês de novembro em 11 cidades. O primeiro evento acontece na Sociedade Santos Mártires, na Zona Sul de São Paulo. As atividades vão promover habilidades manuais e artísticas, oficinas para adolescentes e jovens, oficinas para voluntários, mediação de leituras, jogos e brincadeiras para as crianças e apoio geral. Os jovens da organização também vão contar com mentorias de CEOs e conselheiros. Participam da iniciativa empresas como American Tower, EY, PwC, Lenovo, P&G, Zurich Santander e Morgan Stanley.