Grupo CCR doa 10 toneladas de mantimentos às vítimas das enchentes no RS

O Grupo CCR, empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, está realizando um conjunto de ações em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As principais envolvem a doação de 10 toneladas de água potável, alimentos e materiais de higiene pessoal e a disponibilização de dois helicópteros e de colaboradores para ajudar nas operações de socorro a pessoas feridas e comunidades isoladas pelas inundações.

As distribuições começaram no último sábado, 4, aos moradores no entorno de todas as rodovias administradas pela Companhia. Até o momento, já foram transportados mais de mil litros de água para apoiar as vítimas, além de leite, medicamentos, cestas básicas e marmitas.

Profissionais da Companhia também estão trabalhando na linha de frente no salvamento de pessoas feridas. Ao todo, são 24 colaboradores de APH (Atendimento Pré-hospitalar), especializados para atuar em situações de socorro médico em rodovias. Além disso, dois helicópteros da Companhia apoiam as operações de resgate. Até o momento, 20 voos já foram realizados com esta finalidade, apoiando o trabalho de órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Em outra frente, o Grupo CCR está realizando uma campanha de arrecadação de doações. Todos os 17 aeroportos administrados pela Companhia estão recebendo alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. Quase 20 toneladas já foram arrecadadas.

Isenção temporária de pedágios e tarifas

O Grupo CCR, por meio da CCR ViaSul, suspendeu a cobrança da tarifa em todas as suas praças de pedágio em rodovias do Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar o envio de ajuda às regiões mais afetadas. A medida entrou em vigor no domingo, 5, nas rodovias BR-101 (Três Cachoeiras), Freeway (Santo Antônio da Patrulha e Gravataí) e BR-386 (Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff). Nas cabines de pagamento manual, faz-se necessária a parada para registro e isenção. Na modalidade de pagamento automático (tag), a isenção será feita automaticamente. Entretanto, por conta dos trechos ainda obstruídos, a concessionária recomenda que os motoristas que não estão envolvidos nas operações de socorro evitem as rodovias e busquem caminhos alternativos.

Por sua vez, operadores aéreos que transportam suprimentos, doações ou socorristas para contribuir com o resgate ou assistência às vítimas das enchentes terão isenção das taxas aeroportuárias nos aeroportos do Grupo CCR. A medida contempla voos com foco em ações humanitárias e vale até 15 de maio. Se necessário, o prazo pode ser estendido caso a situação de emergência no Estado persista. A medida é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Aeroportos do Brasil (ABR), entidade da qual a CCR Aeroportos é membro.