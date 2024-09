Grupo Carrefour acelera Sam’s Club, que chega a 3,5 milhões de sócios

O Sam’s Club, bandeira do Grupo Carrefour Brasil, dobrou o ritmo de conquista de novos sócios a partir de abril deste ano. Após ter atingido, em março, o resultado de 3 milhões de sócios, foram adicionadas, entre abril e agosto, 500 mil pessoas ao portfólio de sócios, chegando ao total de 3,5 milhões.

A marca foi integrada ao portfólio do Carrefou em agosto de 2022, quando tinha 2,1 milhões de sócios. Nos últimos seis meses, foram inauguradas sete novas unidades em diferentes regiões do país, sendo quatro delas no Nordeste – Paraíba, Fortaleza, Maceió e Feira de Santana -, duas em Minas Gerais e uma em São Paulo. Atualmente, o Sam’s Club conta com 58 lojas espalhadas pelo Brasil.