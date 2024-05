Grupo belga compra empresa brasileira de nutrição voltada ao agronegócio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Innovad Group, empresa belga de nutrição e saúde animal na agropecuária, anunciou a aquisição da brasileira Oligo Basics, companhia de aditivos alimentares também voltada ao agro. A compra deve movimentar a indústria de produção animal no Brasil. A Innovad foi assessorada no país pelos advogados Enrique Tello Hadad e Daniel Domenech Varga, sócios do escritório Loeser e Hadad Advogados, durante a aquisição.