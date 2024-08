A Transportadora Associada de Gás (TAG), do grupo francês Engie, e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), com capital da Petrobras, tem investimentos na casa do bilhão de dólares engatilhados em Santa Catarina e na Bahia. Estima-se que, nos próximos dez anos, o setor de transporte de gás desembolsará 30 bilhões de reais em obras no Brasil.