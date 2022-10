Granada de Roberto Jefferson atinge Petrobras e Banco do Brasil em cheio

Atualizado em 24 out 2022, 18h24 - Publicado em 24 out 2022, 17h55

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 24 de outubro.

O atentado a tiros e granadas de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal atingiu em cheio a Petrobras e o Banco do Brasil. As ações das duas estatais derreteram quase 10% em um único dia, um estrago que já não era visto há um ano e meio. A leitura do mercado é que o episódio e a proximidade entre Jefferson e o presidente Jair Bolsonaro (PL) serão amplamente explorados pela oposição na reta final da campanha. O duro revés que fez as estatais devolverem praticamente todos os ganhos de uma semana e a repercussão do crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisa Atlas são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade