GP de São Paulo gera 6 toneladas de latinhas de alumínio para reciclagem

O Grande Prêmio (GP) de São Paulo de Fórmula 1 gerou seis toneladas de latinhas de alumínio que serão recicladas pela americana Novelis, líder do setor, em parceria com a Cooperativa de Coleta Seletiva Capela do Socorro, a Coopercaps. Em cerca de 60 dias, as latinhas voltarão para o comércio para serem consumidas novamente, segundo a empresa. “Além de contribuir para uma economia circular, nossa aproximação com as cooperativas é muito importante pelo impacto socioeconômico para os trabalhadores que atuam com reciclagem”, diz Gustavo Faria, gerente sênior de negócios da Novelis para a América do Sul.

