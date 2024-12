GoWork tenta cativar clientes de concorrente em recuperação judicial

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A GoWork, empresa que atua no mercado de aluguéis corporativos, já conversou com pelo menos doze donos de prédios que têm contratos com a concorrente WeWork, em recuperação judicial nos Estados Unidos. O modelo proposto é o de divisão dos lucros. A operação brasileira da WeWork garante que vai muito bem, obrigado.